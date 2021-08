Rischio incendi alto in otto province

Bollino rosso a Palermo dove l’11 agosto saranno percepiti 42 gradi

Bollino arancione a Catania con 41 gradi, giallo a Messina con 38

Caldo impietoso nelle altre province, con 46 gradi previsti a Siracusa

Rischio incendi massimo in otto province in Sicilia

Ondate di calore con temperature fino a 42 gradi e bollino rosso a Palermo con rischio incendio elevato praticamente in tutta la Sicilia. Lo si legge sul bollettino della protezione civile regionale 170 valido per la giornata di domani 11 agosto.

Caldo impietoso ovunque

La nota diffusa mostra una situazione difficile con l’afa protagonista anche a Catania dove saranno previsti 41 gradi di temperatura massima percepita per un conseguente bollino arancione. Bollino giallo, invece, a Messina dove sono previsti 38 gradi.

A Siracusa previsti 46 gradi, calo torrido anche ad Agrigento con 44 gradi, Caltanissetta 43, Ragusa 42.

Rischio incendi alto in otto province

Otto province sono interessate ad un rischio elevato di roghi con attenzione massima (rossa). Nella sola provincia di Trapani c’è un livello di preallerta arancione, medio.

Per il 12 agosto, a Palermo ancora bollino rosso

Lo status di bollino rosso continuerà a marchiare Palermo per il 12 agosto. Sono previsti 39 gradi ed onde di calore di livello 3. Un grado in meno a Catania ed a Messina ma in queste località la protezione civile indica bollino giallo (livello 1).

Canadair in azione Petralia Sottana, roghi a San Mauro e Misilmeri

Canadair in azione da questa mattina nella zona di Petralia Sottana (Pa) nella strada che porta all’ospedale. Sono impegnati decine di mezzi dei vigili del fuoco e della forestale a protezione delle abitazioni. Altro incendio a San Mauro Castelverde e a Misilmeri.

Diversi incendi sono divampati questo pomeriggio in Sicilia. Oltre quello a Petralia Sottana dove sono impegnati diversi mezzi aerei e numerose squadre di vigili del fuoco, forestali e personale della protezione civile che ha distrutto alcune aziende, un rogo è divampato a Piazza Armerina in contrada Piano Cannata.

Stanno operando diverse squadre antincendio. Altri incendi a Terrasini in contrada San Cataldo., tra Borgetto e San Giuseppe Jato nella zona di Montagna Signora e nell’isola di Filicudi.

Questa mattina il capo Dipartimento Laura Lega e il capo del Corpo dei vigili del fuoco Guido Parisi sono stati a Palermo per fare un punto con i comandanti provinciali sulla situazione degli incendi boschivi in Sicilia.

“Grazie a tutti i vigili del fuoco siciliani per il grande lavoro che stanno facendo in questi giorni”. ha detto il prefetto Lega salutando il personale nella sede del comando di Palermo. Fissato per il primo pomeriggio un incontro operativo a Lamezia Terme con i comandanti provinciali dei vigili del fuoco della Calabria.