Caldo record per l'11 agosto con picchi di 45 gradi

La settimana più calda delle’state prosegue: per il 10 agosto previsti 42 gradi nel Nisseno

Bollino arancione a Palermo e Catania, giallo a Messina ma ondate di calore più intense

Per l’11 agosto, Palermo da bollino rosso con 41 gradi

Ma picchi record da 45 previsti nell’Agrigentino e sopra i 40 gradi praticamente ovunque

Prosegue la settimana più calda dell’estate, quella che porta a Ferragosto. Le temperature già roventi sono in ulteriore risalita ovunque in Sicilia e vanno oltre i 40 gradi e con picchi a 45 gradi. Per le giornate del 10 e dell’11 agosto dovrebbe esserci la fase più acuta.

Dal punto di vista meteorologico, la giornata del 10 agosto si presenta soleggiata ovunque. Rare velature di nuvole alquanto passeggere. Precipitazioni assenti. Venti moderati dai quadranti meridionali sulla zona occidentale; deboli variabili o moderati secondo regime di brezza altrove, specie lungo le coste. Mari calmi o quasi calmi mentre nel Trapanese poco mossi.

Bollino arancione a Palermo e Catania, 42 gradi nel Nisseno

Ondate di calore da bollino arancione a Palermo e Catania. Lo indica la protezione civile regionale nel bollettino 169. Previsti nel capoluogo palermitano 39 gradi percepiti, mentre in quello etneo sono previsti 40 gradi.

Valori massimi non troppo lontani a Messina: saranno percepiti 38 gradi ma la nota indica una intensità dell’ondata di calore di livello 1 e quindi gialla.

Anche nel resto dell’isola i valori alti saranno molto elevati, quasi da record. Previsti 42 gradi nel Nisseno, 41 nel Trapanese, 40 nell’Ennese e nel Ragusano, 39 a Siracusa. Ma le temperature aumenteranno ulteriormente per l’11 agosto.

Rischio incendi elevato in sei province

Sono sei le province siciliane con rischio incendi alto ed attenzione massima (di color rosso). Parliamo di Caltanissetta, Catania, Enna, Palermo, Ragusa e Siracusa. Nelle altre tre province pericolo valutato medio e preallerta arancione.

Nel resto d’Italia

Al nord, alta pressione Lucifero sempre ben presente sulle regioni: giornata stabile e soleggiata su tutti i settori; venti da direzioni variabili, mari poco mossi. Clima caldo.

Al centro, la giornata sarà contraddistinta da generali condizioni di bel tempo con il cielo che si presenterà con più nubi su Lazio e Sardegna centro-settentrionale. Caldo intenso.

Nel resto del sud la giornata trascorrerà ancora una volta con un ampio soleggiamento, infatti il sole brillerà indisturbato in un cielo che si presenterà prevalentemente sereno. Temperature in aumento.

Per mercoledì 11 agosto, previsti fino a 45 gradi

Sole in un cielo sereno o al massimo con qualche nuvola. Venti deboli e moderati, mari mossi o poco mossi.

Sono previste ondate di calore ancora più intense: Palermo sarà una delle 8 città italiane da bollino rosso assieme Bari, Campobasso, Latina, Roma, Frosinone, Perugia e Rieti.

Nel capoluogo siciliano sono previsti 41 gradi di temperatura massima percepita. Previsti 41 gradi percepiti a Catania che sarà, però, bollino arancione. Stesso status per Messina con ondate di calore che si intensificano ed una temperatura percepita prevista di 40 gradi.

Si profila una giornata di caldo record nel resto dell’isola. Previsti 45 gradi nell’Agrigentino, 44 nel Nisseno, 42 nel Ragusano e Siracusano. La maggior parte delle località siciliane supererà i 40 gradi nelle ore di punta.

Nel nord Italia, la giornata sarà contraddistinta da un cielo che si presenterà ampiamente sereno su tutte le regioni; isolati temporali sui rilievi alpini orientali. Valori massimi fino a 37°C.

Nelle regioni centrali, la giornata trascorrerà ancora una volta con un ampio soleggiamento, cielo con più nubi (innocue) sulla Sardegna e sulle coste meridionali del Lazio, sereno altrove.

Nel resto del sud la giornata trascorrerà ancora una volta con un ampio soleggiamento, infatti il sole brillerà indisturbato in un cielo che si presenterà prevalentemente sereno. Clima più caldo.