Per l'11 agosto bollino rosso a Palermo, previsti 45 gradi nell'Agrigentino

Ondate di calore e rischi incendi in aumento nella settimana che porta a Ferragosto

Per il 10 agosto, bollino arancione a Palermo e Catania con temperature di 40 gradi

L’11 agosto 41 gradi e bollino rosso nel capoluogo siciliano, stessa temperatura ma bollino arancione in quello etneo

Afa sempre più protagonista in Sicilia. La settimana che porta a Ferragosto inizia con temperature alte che aumenteranno nei prossimi giorni fino a superare i 40 gradi con picchi di 45. E si intensificano, pertanto, le ondate di calore nell’isola, così come i rischi di incendio.

Per il 10 agosto bollino arancione a Palermo e Catania

La giornata del 10 agosto sarà da bollino arancione a Palermo e Catania per l’intensificarsi delle ondate di calore. Lo indica la protezione civile regionale nel bollettino 169. Previsti nel capoluogo palermitano 39 gradi percepiti, mentre in quello etneo sono previsti 40 gradi.

Valori massimi non troppo lontani a Messina: saranno percepiti 38 gradi ma la nota indica una intensità dell’ondata di calore di livello 1 e quindi gialla.

Temperature elevate negli altri centri dell’isola

Anche nel resto dell’isola i valori alti saranno molto elevati, quasi da record. Previsti 42 gradi nel Nisseno, 41 nel Trapanese, 40 nell’Ennese e nel Ragusano, 39 a Siracusa. Ma le temperature aumenteranno ulteriormente per l’11 agosto.

Rischio incendi elevato in sei province

Sono sei le province siciliane con rischio incendi alto ed attenzione massima (di color rosso). Parliamo di Caltanissetta, Catania, Enna, Palermo, Ragusa e Siracusa. Nelle altre tre province pericolo valutato medio e preallerta arancione.

Per mercoledì 11 agosto bollino rosso a Palermo

Ma sul fronte ondate di calore la situazione peggiorerà mercoledì 11 agosto. Per quella giornata a Palermo si prevede una temperatura massima percepita di ben 41 gradi. Sarà dunque una giornata da bollino rosso (livello 3) per il capoluogo della regione.

Palermo sarà in compagnia di altre 7 città in Italia: Bari, Campobasso, Latina, Roma (già da domani 10 agosto in questo status), Frosinone, Perugia e Rieti.

41 gradi e bollino arancione a Catania

Per la stessa giornata dell’11 agosto, si prevedono 41 gradi percepiti a Catania che sarà, però, bollino arancione. Stesso status per Messina con ondate di calore che si intensificano ed una temperatura percepita prevista di 40 gradi.

Picchi di 45 gradi nell’Agrigentino

Si profila una giornata di caldo record nel resto dell’isola. Previsti 45 gradi nell’Agrigentino, 44 nel Nisseno, 42 nel Ragusano e Siracusano. La maggior parte delle località siciliane supererà i 40 gradi nelle ore di punta.