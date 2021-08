Un weekend rovente

Si intensificano le ondate di calore nel weekend e temperature più alte ovunque

Per il 7 agosto bollino giallo a Palermo e Catania, per l’8 arancione con valori che toccano i 40 gradi

Rischio incendi alto nell’Ennese, Palermitano e Trapanese

L’afa rompe la fragile tregua in Sicilia e per il weekend tornano a salire le temperature con la conseguente intensificazione delle ondate di calore.

Temperature in risalita e bollino giallo a Palermo e Catania

La protezione civile regionale ha diramato il nuovo bollettino (166) per il rischio incendi ed ondate di calore. Per il 7 agosto previsti a Catania 39 gradi di massima percepita, a Palermo 36 gradi percepiti. In entrambe le città sarà una giornata da bollino giallo. A Messina non ci sarà alcun’allerta e sono previsti 33 gradi.

Nel weekend caldo nelle altri città

Nelle altre città della Sicilia farà caldo il 7 agosto. Nel Trapanese sono previsti 38 gradi, 34 nel Nisseno, 33 nel Ragusano, nell’Ennese e nell’Agrigentino. Valori alti anche per domenica 8 agosto. Ci saranno 37 gradi a Trapani, previsti 36 gradi a Caltanissetta, 35 a Ragusa ed Agrigento.

Rischio incendi alto in tre province

La stessa nota della protezione civile siciliana indica che in tre province dell’isola ci sarà una pericolosità alta per il rischio incendi. Attenzione (rossa) nell’Ennese, Palermitano e Trapanese. Nelle altre sei province pericolosità media e preallerta arancione.

Per l’8 agosto bollino arancione e 40 gradi

Il caldo si intensificherà per l’8 agosto. Sono previsti 40 gradi a Catania, 37 a Palermo. In queste due città le ondate di calore saranno di livello 2 (arancione). Si boccheggerà anche a Messina: la nota indica 37 gradi percepiti e conseguente bollino giallo.

Provincia di Palermo in fiamme

Una nuova giornata di incendi in provincia di Palermo. Ad essere presa di mira questa volta è stata la zona occidentale tra Palermo e Trapani. Le fiamme hanno distrutto diversi ettari nella zona di Partinico. Vigili del fuoco e forestali sono stati impegnati nella zona della diga Jato sia nella strada che collega Partinico a Balestrate.