Per il 7 agosto temperature stabili

Afa meno intensa per il 6 agosto con bollino giallo a Palermo e Catania

Temperature calde ma nella norma del periodo estivo

Per il 7 agosto, valori stabili

Il caldo sarà ancora protagonista nei prossimi giorni in Sicilia ma l’afa darà una tregua nelle prossime ore. Vie le temperature vicine ai 40 gradi per fare più spazio a valori estivi più nella norma.

Per la giornata del 6 agosto, le condizioni meteo vedono protagonista il sole quasi ovunque mentre nel Messinese sono presenti alcune nuvole di passaggio che si attenueranno nel corso della giornata.

Venti moderati, da quasi calmi a poco mossi ovunque mentre nel corso della giornata i mari si calmeranno gradualmente.

Bollino giallo a Palermo e Catania

L’afa da un po’ di tregua, dicevamo, ma a Palermo e Catania sarà comunque una giornata da bollino giallo. A Catania è prevista una temperatura massima percepita di 36 gradi, a Palermo 35. Così il bollettino 165 della protezione civile regionale che indica anche il rischio incendi.

Caldo più mite nelle altre province: nell’Agrigentino e nel Messinese sono previsti 34 gradi, 33 nel Siracusano e Ragusano.

Rischio incendi in tre province

Rimane, il rischio incendi per il 6 agosto in tre province: Enna, Messina e Palermo. Nelle altre sei, viene segnalata una preallerta arancione.

Nel resto d’Italia

Al nord, pressione stabile su tutti i settori. La giornata sarà contraddistinta da un cielo che si presenterà ampiamente sereno su tutte le regioni; isolati temporali sui rilievi del Veneto.

Nelle regioni centrali la giornata trascorrerà ancora una volta con un ampio soleggiamento, infatti il sole brillerà indisturbato in un cielo che si presenterà prevalentemente sereno. Punte massime di 31°C.

Nel resto del sud, la giornata trascorrerà ancora una volta con un ampio soleggiamento, infatti il sole brillerà indisturbato in un cielo che si presenterà prevalentemente sereno. Temperature meno roventi.

Per sabato 7 agosto, temperature stabili

Sole protagonista anche per il 7 agosto sulla nostra isola. Venti deboli e moderati, mari quasi calmo o al massimo poco mosso per tutta la giornata. Temperature stabili con valori massimi nella norma: nel Trapanese sono previsti 37 gradi, nel Nisseno 35, nel Ragusano 34, così come nel Palermitano.

Nel nord Italia, una nuova perturbazione raggiunge le regioni settentrionali: temporali e piogge aggrediranno inizialmente il Nordovest, per poi estendersi anche al Nordest con il passare delle ore.

Al centro, la giornata trascorrerà ancora una volta con il sole che splenderà in un cielo che si presenterà praticamente sereno su tutte le regioni. Valori massimi meno roventi.

Nel sud, la giornata trascorrerà ancora una volta con un ampio soleggiamento, infatti il sole brillerà indisturbato in un cielo che si presenterà prevalentemente sereno. Temperature meno roventi.