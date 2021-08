Bollino giallo a Catania e Palermo

Le ondate di calore si attenuano a Palermo e Catania

Afa meno stringente ovunque per la giornata di domani

Rischio incendi elevato nell’Ennese, Messinese e Palermitano

L’afa concede una piccola tregua in Sicilia. Le ondate di calore estremamente torride che hanno caratterizzato gli ultimi giorni scendono di intensità a Catania ed a Palermo, i due centri maggiormente colpiti ed interessati dal caldo estremo.

Lo indica la protezione civile regionale nel suo nuovo bollettino. Per il 6 agosto, dopo giornate di bollino rosso e con temperature vicine o superiori ai 40 gradi, a Catania sarà una giornata da bollino giallo. Previsti, infatti, 36 gradi percepiti.

Bollino giallo anche a Palermo con 35 gradi di massima percepiti. Per la seconda giornata consecutiva, quindi, l’afa darà una lieve tregua anche al capoluogo siciliano.

A Messina, invece, non è previsto alcun’allerta ma saranno percepiti 34 gradi. Nella nota diffusa (la 164) dalla protezione civile regionale viene indicata una situazione fotocopia per la giornata del 7 agosto.

Ma rischio incendi in tre province

Rimane, tuttavia, il rischio incendi per il 6 agosto in tre province: Enna, Messina e Palermo. Nelle altre sei, viene segnalata una preallerta arancione.

Temperatura in diminuzione

Generalmente i valori massimi diminuiranno ovunque nell’isola per attestarsi su medie estive ma decisamente nella norma. Per il 6 agosto sono previsti 34 gradi nell’Agrigentino, 33 nel Siracusano e Ragusano, 32 nel Nisseno, 31 nel Trapanese. Enna la città meno calda: previsti 28 gradi.

Decine i roghi nel Palermitano

Sono decine i fronti di fuoco ancora attivi in provincia di Palermo. Mezzi aerei sono impegnati nel bosco di Monte Palmeto, tra i comuni di Giardinello e Carini. In fumo centinaia di ettari di macchia mediterranea. Diverse le squadre del corpo forestale regionale e dei vigili del fuoco che stanno lavorando nella zona. Resta sempre molto calda la zona da Scillato, a San Mauro Castelverde, Geraci Siculo e Gangi. Da quasi 24 ore le fiamme continuano a divorare ettari di terreno. I roghi non sono ancora spenti.