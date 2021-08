Il 6 agosto farà meno caldo

Bollino rosso a Catania con 41 gradi percepiti, giallo a Palermo e Messina

Per il 5 agosto farà molto caldo anche nel Siracusano con 39 gradi, nel Nisseno 36

Ma per il 6 agosto le temperature subiranno una flessione, la morsa dell’afa si allenterà

Afa ancora protagonista in Sicilia con temperature di 41 gradi a Catania (bollino rosso) e Siracusa mentre a Palermo ed in altre città i valori massimi scenderanno con un’attenuazione delle ondate di calore.

Le condizioni meteo per la giornata del 5 agosto prevedono soleggiato in un cielo poco nuvoloso ovunque. I venti soffieranno moderatamente in tutta l’Isola, mari da quasi calmo a poco mossi nella maggior parte dei litorali.

Bollino rosso a Catania, giallo a Palermo e Messina

Sul fronte temperature, Catania sarà la città più calda con una temperatura massima di 41 gradi percepiti. Il capoluogo etneo è interessato da un’intensa ondata di calore indicata nel bollettino della protezione civile regionale.

Afa meno intensa a Palermo che passa ad un’allerta gialla con una massima percepita di 35 gradi. Ancora allerta gialla a Messina dove, però, i gradi saranno 37.

Molto caldo nel Siracusano

Anche nel Siracusano farà molto caldo con 39 gradi previsti, 37 nel Nisseno, 36 mentre nelle altre località i valori saranno leggermente inferiori rispetto alla giornata odierna.

Nel resto d’Italia

Al nord, pressione meno salda. Temporali potranno interessare i rilievi del bellunese, l’Alto Adige e la provincia di Udine nel corso del giorno; sole invece altrove. Clima meno caldo. Nelle regioni di centro la giornata trascorrerà ancora una volta con il sole che splenderà in un cielo che si presenterà praticamente sereno su tutte le regioni. Temporali sull’entroterra della Toscana.

Nel resto del sud la giornata trascorrerà con un ampio soleggiamento, infatti il sole brillerà indisturbato in un cielo che si presenterà prevalentemente sereno. Temperature sempre calde.

Per venerdì 6 agosto la morsa dell’afa si allenta un po’

Le condizioni meteo per la giornata del 6 agosto non sono dissimile da quelle delle precedenti 24 ore con un sole prevalentemente soleggiato ma con diverse nuvole di passaggio in diverse località dell’isola.

Venti moderati, mari poco mossi e poco agitati ma in miglioramento.

Sul fronte afa si registra una attenuazione della morsa a Catania. Nella città etnea – stando alla nota della protezione civile siciliana – si percepiranno 36 gradi. Uno in meno, invece a Palermo. Entrambe saranno da bollino giallo, mentre a Messina sono previsti 31 gradi.

Farà molto caldo nell’Agrigentino dove sono previsti 37 gradi, 33 nel Ragusano, 31 nel Siracusano, temperature più miti nell’Ennese alla soglia dei 29 gradi.

Nel nord Italia, pressione stabile su tutti i settori. La giornata sarà contraddistinta da un cielo che si presenterà ampiamente sereno su tutte le regioni; isolati temporali sui rilievi del Veneto.

Al centro la giornata trascorrerà ancora una volta con un ampio soleggiamento, infatti il sole brillerà indisturbato in un cielo che si presenterà prevalentemente sereno. Punte massime di 31°C.

Nel resto del sud la giornata trascorrerà ancora una volta con un ampio soleggiamento, infatti il sole brillerà indisturbato in un cielo che si presenterà prevalentemente sereno. Temperature meno roventi.