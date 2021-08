Notte di incendi di sterpaglie e rifiuti, in alcuni quartieri è emergenza sanitaria

01/08/2021

Oltre alla bonifica e allo spegnimento di incendi di sterpaglie in provincia le squadre dei vigili del fuoco sono state impegnate nella notte ad intervenire in diversi quartieri a Palermo dove il rallentamento della raccolta dei rifiuti ha già provocato la formazione di numerose discariche a cielo aperto. Incendi anche di rifiuti, è emergenza sanitaria E come capita spesso in queste condizioni alcuni incendiari hanno dato fuoco nella notte alla catasta di rifiuti. Gli interventi soprattutto nella zona del quartiere Zen e Borgo Nuovo. In alcune zone della città si tratta di una vera emergenza sanitaria visto soprattutto le alte temperature e i rifiuti abbandonati per strada sono esposti al caldo. Brucia da tre giorni l’Ennese Bruciano da tre giorni i boschi da Valguarnera a Piazza Armerina. L’incendio, che forestale, vigili del fuoco e protezione civile provano a ridurre, ha un fronte vasto ed è a pochi chilometri dal centro abitato di Aidone. Tanti i mezzi a presidio delle masserie, una delle quali ieri è stata fatta sgomberare, animali compresi. Sul posto un Canadair, e se ne attende un altro, e un elicottero. Difficile l’intervento da terra. Raddoppiati i turni dei Vigili del Fuoco in Sicilia Con il raddoppio dei turni di servizio, sono 806 i vigili del fuoco impegnati oggi in Sicilia per fronteggiare gli incendi boschivi e di vegetazione: 119 squadre in tutto che operano con 212 mezzi antincendio. Effettuati nelle ultime 12 ore – informa il Corpo – 232 interventi per incendi, 76 quelli in atto alle ore 11.

