Tra le aree più colpite Valledolmo e le Madonie

(Foto Archivio)

Domenica di incendi sul territorio di Palermo e provincia. Il personale dei vigili del fuoco è stato più volte chiamato in causa nelle operazioni di spegnimento di diversi incendi che hanno visto coinvolte alcune aree di macchia mediterranea. Fra le zone più colpite quella di Valledolmo. Diversi roghi divampati nella giornata odierna hanno minacciato alcune aziende agricole presenti sul territorio del comune della Città Metropolitana.

Fiamme fra Partinico e Balestrate, roghi anche sulle Madonie

Torna il caldo e ritornano di conseguenza anche gli incendi. Fiamme segnalate questo pomeriggio nei territori fra i comuni di Partinico e Balestrate. Pompieri chiamati agli straordinari anche sulle Madonie, dove hanno spento diversi focolai nel territorio di Collesano. Un’ondata di calore per la quale la Protezione Civile Regionale aveva emanata per la giornata di oggi un’allerta di colore arancione. Situazione che si confermerà anche nella giornata di domani, quando saranno previste temperature molto alte.

Incendi anche nel Messinese

Una giornata di passione anche nel Peloritano. Un incendio di sterpaglie, alimentato dal vento, è divampato a Zafferia, nel messinese, e ha minacciato alcune abitazioni. Il rogo si è propagato all’isola ecologica di Pistunina e ha trovato innesco tra i cassoni della differenziata pieni di carta, plastica e legno. Le fiamme sono arrivate a una tettoia e a un capannone adibito a falegnameria. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco. Il Comune ha inviato una autobotte e mezzi di protezione civile.

Rifiuti in fiamme a Palermo

Alla morsa stringente del caldo si è unita anche la mano dei soliti incivili. Il quartiere Zen è stato letteralmente assediato da incendi di rifiuti nella notte trascorsa. Un rogo dietro l’altro ha finito per tenere tutta la notte impegnati i vigili del fuoco su diversi fronti. A 200 metri di distanza l’uno dall’altro, si sono generati roghi sulle discariche disseminate per le strade. Ci sono volute ben 5 diverse squadre dei vigili del fuoco per far fronte alle richieste d’intervento, alcuni incendi ai rifiuti avvenuti anche in contemporanea.