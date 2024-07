Altri incendi in viale Regione Siciliana e sull’autostrada Palermo Catania

I vigili del fuoco e i forestali sono stati impegnati nello spegnimento di diversi incendi in provincia di Palermo.

Diversi incendi in provincia di Palermo

Le fiamme sono divampate a Mezzojuso, a Partinico in contrada Madonna del Ponte e contrada Mozzicato, a Montelepre in contrada Suvarelli, a Monreale, a San Giuseppe Jato in contrada Mortilli. Anche oggi giornata di gran caldo e la protezione civile ha lanciato un allerta arancione per otto provincie e rossa nella zona del siracusano per il rischio incendi.

Incendio nella zona della strada provinciale a Termini

Anche ieri e nei giorni scorsi sono stati giorni di passione per quanto riguarda gli incendi e il forte caldo. Vigili del fuoco e forestali impegnati in diversi incendi nel Palermitano. Le fiamme nella giornata di ieri sono divampate a Termini Imerese nella zona della provinciale. Sono intervenute le squadre antincendio che hanno lavorato per qualche ora per riuscire a circoscrivere le fiamme e iniziare la bonifica. Altri due incendi nello spartitraffico in viale Regione Siciliana e nella zona dell’autostrada Palermo Catania tra Bagheria e Villabate.

Incendi a Piana degli Albanesi, ferito operaio forestale

Intanto la stagione degli incendi è cominciata. “Primi gravi incendi nel nostro territorio, lievemente ferito un operaio forestale”. A comunicare quanto successo nei giorni scorsi a Piana degli Albanesi, il sindaco Rosario Petta. Tre incendi in tre punti diversi hanno tenuto tanti in apprensione.

“Brutta giornata di incendi nel nostro territorio – ha continuato il sindaco -, tre diversi punti di fuoco nel sottobosco dell’area intorno al lago in prossimità dell’oasi lago e del centro tecnico canoa e canottaggio. Lievemente ferito un operaio dell’antincendio forestale, durante le operazioni di spegnimento. Il pronto intervento di tutte le forze dell’ordine locali, con l’ausilio dell’elicottero del corpo forestale, ha scongiurato il peggio. Evacuate diverse zone intorno al lago ed ospiti dell’oasi lago”.