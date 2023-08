E' successo la scorsa notte

Un incendio è divampato in tarda serata nella zona contrada San Girolamo tra Termini Imerese e Trabia. Le fiamme hanno divorato ettari di macchia mediterranea, bosco ma anche spazzatura accumulata a bordo delle strade.

Le fiamme hanno raggiunto una vasta area a ridosso dell’autostrada A19 Palermo Catania che, a scopo precauzionale, è stata chiusa perché il fumo intenso aveva reso impossibile la circolazione delle vetture per scarsa visibilità. I vigili del fuoco hanno lavorato fino a notte fonda per spegnere le fiamme e permettere il ritorno alla normalità. Sono state impegnate ben quattro squadre di pompieri per riuscire a contenere i roghi ed evitare danni alle abitazioni e alle aziende agricole e commerciali.

Ieri 14 incendi in Sicilia

Quattordici incendi oggi in Sicilia. I forestali e i vigili del fuoco sono stati impegnati nello spegnimento di roghi di boschi e macchia mediterranea. Nel catanese le fiamme a Caltagirone nelle strada statale 417 sulla Catania-Gela, a Ramacca in contrada Giumenta, a Mascalucia in via Ombra, ad Adrano in contrada Naviccia.

Nell’agrigentino a Naro in contrada Falsina, a Cianciana in contrada Butera, a Siculiana in contrada Capreria. Incendi anche nell’ennese ad Aidone in contrada Torretta, nel messinese a Tusa in contrada l’Amicona, nel palermitano a Borgetto in contrada Bosco Balata, a Caccamo in contrada cozzo Sannita, nel siracusano a Sortino in contrada Monte Cugni e nel nisseno a Niscemi in contrada Bosco Stizza e in contrada Ulmo.

Auto in fiamme sulla A19

Un’auto è andata in fiamme sulla autostrada Palermo-Catania, in direzione del capoluogo siciliano, a causa di un’auto andata a fuoco, probabilmente a causa di un guasto, poco dopo lo svincolo di Villabate. Intervento dei vigili del fuoco che hanno spento il rogo. Il fumo ha invaso la carreggiata rendendo difficile la circolazione. Intervento anche della polizia stradale di Palermo, che sta regolando il traffico.