in contrada asparano

Un incendio si è scatenato in contrada Asparano, una delle zone costiere più suggestive di Siracusa. Le fiamme si sono originate dalle sterpaglie, molto presenti in quell’area nonostante gli appelli e gli inviti alla bonifica dei fondi ma resta da capire se la porzione in cui è scoppiato il rogo è di proprietà privata o pubblica.

Fatto sta che sono stati i residenti delle villette vicine, ce ne sono numerose, hanno dato l’allarme, chiedendo l’intervento dei vigili del fuoco. Tante le chiamate al centralino del comando provinciale dei pompieri: sono partite le squadre per arginare le fiamme, alimentate dal forte vento.