fiamme anche a caltagirone

Un incendio è scoppiato in contrada Arenaura, alla periferia sud di Siracusa. Le fiamme si sono originate da una vasta zona di campagna ed il vento le ha alimentare rendendo difficoltose le operazioni di spegnimento da parte dei vigili del fuoco e del personale della Protezione civile. Sono stati alcuni passanti a chiedere l’intervento dei soccorsi: le colonne di fumo si vedono anche dall’altra parte della città. I pompieri stanno provando a circoscrivere il rogo ed anche in questo caso non si esclude la matrice dolosa.

Incendio a Caltagirone

Un vasto incendio sta interessando a Caltagirone dal primo pomeriggio di oggi il vallone al di sotto della Villa comunale. Sul posto i vigili del fuoco e la forestale stanno tentando di domare le fiamme alimentate dal forte vento e di evitare che lambiscano le abitazioni. Il fumo acre e denso è spinto dal vento verso la zona dell’ ospedale “Gravina”. In soccorso è stato chiamato anche un Canadair.