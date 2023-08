Impegnati forestali e vigili del fuoco

Quattordici incendi oggi in Sicilia. I forestali e i vigili del fuoco sono stati impegnati nello spegnimento di roghi di boschi e macchia mediterranea. Nel catanese le fiamme a Caltagirone nelle strada statale 417 sulla Catania-Gela, a Ramacca in contrada Giumenta, a Mascalucia in via Ombra, ad Adrano in contrada Naviccia.

Nell’agrigentino a Naro in contrada Falsina, a Cianciana in contrada Butera, a Siculiana in contrada Capreria. Incendi anche nell’ennese ad Aidone in contrada Torretta, nel messinese a Tusa in contrada l’Amicona, nel palermitano a Borgetto in contrada Bosco Balata, a Caccamo in contrada cozzo Sannita, nel siracusano a Sortino in contrada Monte Cugni e nel nisseno a Niscemi in contrada Bosco Stizza e in contrada Ulmo.

Auto in fiamme sulla A19

Un’auto è andata in fiamme sulla autostrada Palermo-Catania, in direzione del capoluogo siciliano, a causa di un’auto andata a fuoco, probabilmente a causa di un guasto, poco dopo lo svincolo di Villabate. Intervento dei vigili del fuoco che hanno spento il rogo. Il fumo ha invaso la carreggiata rendendo difficile la circolazione. Intervento anche della polizia stradale di Palermo, che sta regolando il traffico.

Incendio a ridosso del mare, vigili del fuoco in azione a Siracusa

Un incendio si è scatenato in contrada Asparano, una delle zone costiere più suggestive di Siracusa. Le fiamme si sono originate dalle sterpaglie, molto presenti in quell’area nonostante gli appelli e gli inviti alla bonifica dei fondi ma resta da capire se la porzione in cui è scoppiato il rogo sia di proprietà privata o pubblica.

Fatto sta che sono stati i residenti delle villette vicine, ce ne sono numerose, a dare l’allarme chiedendo l’intervento dei vigili del fuoco. Sono state tante le chiamate al centralino del comando provinciale dei pompieri: sono partite le squadre per arginare le fiamme, alimentate dal forte vento.