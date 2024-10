Ha incendiato più volte rifiuti nella zona della stazione centrale a Palermo. Un uomo è stato bloccato dalla polizia.

Sono stati i vigili del fuoco a chiedere l’intervento delle forze dell’ordine dopo che erano intervenuti la scorsa notte più volte per spegnere le fiamme appiccate più volte ai cumuli di rifiuti.

I poliziotti hanno individuato l’uomo e portato in commissariato. Sono in corso indagini per capire i motivi del gesto che ha rischiato di mandare in fumo anche alcune auto parcheggiate.