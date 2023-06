Incendiato a Capaci un immobile del marito della consigliera comunale, Maria Giambona. Assessore e consigliera comunale da giugno 2018 fino a febbraio 2023, e al secondo mandato. È stata eletta nella lista “Cambiamo Capaci”, alle scorse elezioni comunali dello scorso maggio, con 471 voti.

Qualcuno, ieri sera, è entrato all’interno del magazzino che si trova in campagna, in contrada Zercate, e ha appiccato il rogo. Le fiamme hanno ucciso alcuni animali e distrutto gli attrezzi. Sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri.

I militari hanno avviato le indagini. “L’immobile – dice il sindaco di Capaci Pietro Puccio – è stato da poco assegnato al patrimonio del Comune di Capaci in seguito ad un sequestro per abusivismo edilizio, ma il Comune non ne è ancora entrato in possesso”.