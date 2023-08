Incendiato un portone di un’abitazione in via Giuliano Majali a Palermo. Le fiamme hanno danneggiato anche il prospetto. Sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno spento le fiamme e messo in sicurezza l’abitazione. Le indagini del rogo, probabilmente doloso, sono condotte dagli agenti della polizia di Stato.

L’incendio a Brancaccio

La scorsa notte un vasto incendio è divampato nella zona del parcheggio del Forum di Palermo nella zona delle rampe mai terminate che dovevano collegare la cittadella commerciale all’autostrada Palermo Catania.

Le strade abbandonate invase da sterpaglie e cataste di rifiuti che hanno innescato un incendio che ha tenuto in apprensione i residenti tanto il fumo ha invaso l’intera zona arrivando fino a corso dei Mille.

Il parroco della chiesa Maria Santissima delle Grazie in Roccella ha suonato le campane per allertare il quartiere. Le fiamme sono state domate dopo alcune ore di tensione, anche per le raffiche di scirocco che hanno reso difficili le operazioni dei vigili del fuoco.

Incendi nel palermitano

Dopo le decine di incendi divampati nel corso dell’ultima domenica di agosto anche fino a notte inoltrata forestali, la protezione civile e i vigili del fuoco sono stati impegnati su diversi fronti alimentati da un forte vento di scirocco che ha soffiato fino all’alba. I roghi sono divampati lungo gli assi viari in provincia di Palermo. E così i turisti e vacanzieri di ritorno dalle località di mare nel trapanese hanno impiagato ore per tornare a casa.

Sono dovuti uscire dallo svincolo di Balestrate e percorrere la statale fino a Partinico e rientrare di nuovo in autostrada. Un incendio era divampato lungo l’autostrada Palermo Mazara del Vallo ed era impossibile percorrerla. Fiamme anche lungo la Palermo Agrigento nella zona di Villabate. Le fiamme hanno lambito la zona artigianale. Anche la statale è stata chiusa all’altezza di Villa Fabiana.

I roghi sono divampati anche lungo la statale Palermo Sciacca nella zona di San Giuseppe Jato. Anche qui sono state impegnate per ore le squadre antincendio. Diversi incendi sono stati appiccati a Termini Imerese nella zona ex Kalos e a Campofelice di Roccella. Sono andati in fiamme ettari di macchia mediterranea e alberi di olivo. Nella zona di Campofelice sono stati minacciati anche alcuni capannoni. In questo momento di sta facendo la conta dei danni. Le fiamme hanno fatto paura a tanti residenti che hanno visto le lingue di fuoco minacciare le abitazioni.

Like this: Like Loading...