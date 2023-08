Oggi allerta rossa in diverse province della Sicilia

Vigili del fuoco di nuovo in azione a Giacalone nel palermitano per spegnere le fiamme appiccate alla macchia mediterranea e cumuli di immondizia. Stanno intervenendo alcune squadre per limitare i danni e proteggere le aziende agricole.









La giornata di oggi è particolarmente calda. In alcune zone della Sicilia ieri la protezione civile ha lanciato l’allerta rossa soprattutto nella parte settentrionale dell’isola dal trapanese al palermitano e al messinese. Allerta rossa anche nel siracusano. Nelle altre province l’allerta è arancione. Da domani le temperature dovrebbero calare.

Incendi nel trapanese

Due incendi sono divampati nella zona del Trapanese. Uno nel vallone che costeggia l’aeroporto di Birgi. Al momento i voli sono regolari.

Un secondo incendio nella zona di contrada Costa ad Alcamo. Qui i residenti hanno abbandonato le abitazioni. Le fiamme hanno investito un capannone.

Grave la situazione nel trapanese in questa domenica di grande caldo.

La strada statale 119 “Di Gibellina” è temporaneamente chiusa ad Alcamo in entrambe le direzioni a causa di un incendio. Stanno intervenendo gli operai dell’Anas.

Stanno intervenendo i vigili del fuoco, i forestali e i carabinieri del comando provinciale.

Incendio in un deposito di bevande a Milazzo

I vigili del fuoco di Milazzo sono intervenuti stamani per estinguere un incendio che ha coinvolto un deposito di bevande, nelle vicinanze dell’ospedale. In azione anche una squadra del distaccamento volontario di Villafranca, due autopompe, un autobotte e due pick-up con modulo antincendio.

E’ in corso la bonifica e la messa in sicurezza dei locali interessati dalle fiamme.