Brucia la Sicilia, divampati 36 incendi, tutti i fronti del fuoco

Ignazio Marchese di

27/08/2023

Sono 36 gli incendi in corso oggi in Sicilia in questa domenica di gran caldo. Per fronteggiare i roghi sono impegnati i forestali, la protezione civile e i vigili del fuoco su decine di fronti.

Tutti i fronti del fuoco

Quattro incendi sono divampati nell’Agrigentino a Cianciana in contrada Bissana, Calamonaci in contrada Canalicchio a Sciacca contrada San Calogero Isabella e Alessandria della Rocca in contrada Gabibbi. Nel nisseno a Mazzarino in contrada San Cono Sottano, a Niscemi lungo la strada provinciale 11, e a Santa Caterina Villarmosa in contrada Muleri.

Nel Catanese a Caltagirone contrada Croce, a Mascali, a Piedimonte Etneo in contrada Zappello di Campagna e in contrada Ven, a Castiglione si Sicilia in contrada Marchesa e in contrada Passo Siletta e a Linguaglossa in contrada Panella.

Nell’Ennese roghi a Pietraperzia in contrada Masseria Minniti, a Barrafranca in contrada Galati.

Nel palermitano fiammea Contessa Entellina in contrada Garcia, a Monreale nella zona di Santuario Tagliavia, a Monreale nel Lago Poma, a Santa Cristina Gela in contrada Pianetto, e nella zona di Giacalone.

Nel trapanese a Santa Ninfa in contrada Finestrelle, ad Alcamo in contrada Monte Bonifato, a Buseto Palizzolo, a Baglio Portelli, a Castellammare del Golfo in contrada Sarmuci, a Custonaci in contrada Frassino, a Erice in contrada Baglio, a Marsala in contrada Filippo a Poggioreale e a Salemi in contrada Monte Polizzo.

Infine nel messinese a Castell’Umberto in contrada Bivio Colamarco e a Librizzi in contrada San Sebastiano.

Chiuso l’aeroporto di Trapani

A causa proprio di un incendio l’aeroporto di Trapani è stato chiuso . Lo riferisce il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, che è in stretto contatto con Salvatore Cocina, dirigente generale del Dipartimento Protezione Civile della Regione, e con il presidente dell’Airgest, Salvatore Ombra. Secondo quanto si apprende, c’è molto fumo in pista, ma l’incendio è sotto controllo.