Mentre al Nord il ciclone Poppea spazza via l’anticiclone Nerone che ha portato l’ondata di caldo di questi giorni, al Sud e soprattutto in Sicilia continua ad essere il caldo a farla da padrone. Domenica con picchi di calore nelle ore del primo pomeriggio, sole e afa per tutta la giornata. Dovrebbe essere, però, l’ultimo giorno di caldo intenso prima della caduta delle temperature che scenderanno anche di 7-8 gradi ma senza temporali in Sicilia.

Ecco le previsioni del tempo comunicate da iLMeteo.it sull’Italia per i prossimi giorni, area per area e giorno per giorno.

DOMENICA 27 AGOSTO

Nord: Tempo in peggioramento con temporali violenti da Alpi, Prealpi, pianure del Nordovest verso le Dolomiti entro sera. Calo termico.

Centro: In questa giornata la nuvolosità aumenterà in Toscana, altrove sarà ancora pianamente soleggiato. In nottata temporali in Versilia.

Sud: L’anticiclone Nerone domina le regioni scaldandole ulteriormente. Giornata soleggiata ma con più nubi in Campania. Caldo intenso in Puglia.

LUNEDI’ 28 AGOSTO

Nord: Il ciclone Poppea attraversa le regioni. In questa giornata avremo condizioni di maltempo, anche estremo, su Lombardia e Nordest.

Centro: Il ciclone Poppea interessa alcune regioni per cui il tempo è previsto in forte peggioramento su Toscana e Umbria, altrove nubi irregolari.

Sud: La pressione è in diminuzione e così la giornata trascorrerà con un peggioramento del tempo prima in Sardegna e poi anche sulla Campania.

MARTEDI’ 29 AGOSTO

Nord: Il ciclone Poppea si sposta verso i Balcani per cui il tempo sarà compromesso da precipitazioni su Triveneto ed Emilia Romagna.

Centro: Il ciclone Poppea si sposta verso est interessando con piogge e temporali gran parte delle regioni, con fenomeni localmente intensi.

Sud: Il ciclone Poppea interessa soltanto alcune zone, come la Campania e i rilievi in generale; attesi rovesci sparsi su questi settori. Ma la pioggia non arriva in sicilia dove sono previsti solo fenomeni locali di intensità moderata