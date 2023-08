Bollino giallo a Palermo, Catania e Messina

Salgono le temperature in Sicilia mentre l’alta pressione continua ad esercitare la sua influenza garantendo sole e tempo stabile ovunque per la giornata di venerdì 18 agosto. Massime tra 30 e 35 gradi. Tornano i bollini gialli a Palermo, Catania e Messina. “Colpa” dell’anticiclone Nerone.

Su litorale tirrenico, litorale ionico, litorale meridionale, sull’Appennino e zone interne cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata.

Venti deboli dai quadranti nord-orientali in attenuazione. Basso Tirreno quasi calmo; Canale e Mare di Sicilia poco mosso.

Bollino giallo

Nell’avviso 177 della protezione civile regionale relativo al rischio incendi ed ondate di calore, bollino giallo su Palermo, Catania e Messina. Nel capoluogo siciliano è prevista una massima di 35 gradi. A Catania e Messina temperatura percepita sarà di 37 gradi.

Temperature in aumento

Torna a farsi sentire il caldo. Salgono infatti le temperature nell’isola. Massime previste tra i 30 ed i 35 gradi. Si indicano temperature nette e non percepite.

Previsti 31 gradi ad Agrigento, 35 a Caltanissetta, 32 a Catania, 31 ad Enna, 32 a Messina, 30 a Palermo, 33 a Ragusa, 33 a Siracusa, 34 a Trapani.

Nel resto d’Italia

Nord: Ulteriore rinforzo dell’anticiclone Nerone per cui oltre al sole che sarà prevalente le temperature massime saliranno ancora.

Centro: Nuovo impulso di calore dell’anticiclone Nerone. Giornata con tantissimo sole e tantissimo caldo, temperature massime fino a 36 gradi.

Sud: L’anticiclone Nerone porta più caldo sulle nostre regioni e quindi oltre al sole le temperature massime non supereranno i 33 gradi.

Sabato 19 agosto, continuano caldo e bel tempo

Continuano caldo e bel tempo. Nello specifico su litorale tirrenico, litorale ionico, sull’Appennino e zone interne cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata; sul litorale meridionale cieli in prevalenza poco nuvolosi o parzialmente nuvolosi, salvo maggiore variabilità nelle ore centrali della giornata. Venti deboli orientali in attenuazione. Basso Tirreno, Canale e Mare di Sicilia poco mosso.

Nord: L’anticiclone africano Nerone si rinforza ulteriormente e così se il sole sarà prevalente, le temperature massime toccheranno i 38°C.

Centro: L’anticiclone Nerone diventa ancora più caldo e così oltre al sole che sarà prevalente le temperature massime saliranno fino a 37 38°C.

Sud: Dominio incontrastato dell’anticiclone africano Nerone. In questa giornata farà più caldo mentre il cielo si presenterà poco nuvoloso.

Domenica 20 agosto

Nord: Nerone infuoca la giornata con temperature che supereranno facilmente i 36 38 gradi su tante città- Il cielo si presenterà sereno.

Centro: Domenica sotto il segno infuocato dell’anticiclone Nerone. Giornata ampiamente soleggiata con temperature massime fino a 38 gradi.

Sud: Domenica molto calda con l’anticiclone Nerone, infatti se il sole sarà prevalente le temperature massime saliranno fin oltre i 33 gradi.