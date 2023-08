E’ l’anticiclone Nerone a comandare l’andamento climatico su tutta Italia. Una ondata di caldo che durerà per quasi tutta la settimana. Ma i picchi di caldo, stavolta, non saranno registrati alle nostre latitudini. I 38-39 gradi saranno toccati nel Nord Italia e in parte del Centro. A Sud e in Sicilia le temperature si attestano fra i 35 e i 36 gradi almeno fino a venerdì ma con aree di annuvolamento e di improvvise piogge a tratte anche intense. Le precipitazioni, però, non porteranno abbassamento delle temperatura. Al contrario aumenteranno l’umidità e, a fronte di temperature stabili, aumenteranno quelle percepite soprattutto nelle aree investite da brevi temporali nella giornata di martedì

Ecco le previsioni del tempo comunicate dal sito iLMeteo.it per l’Italia per i prossimi giorni, area per area e giorno per giorno .

LUNEDI’ 21 AGOSTO

Nord: Anticiclone Nerone sempre più potente pertanto se il sole sarà prevalente le temperature massime saliranno fino a raggiungere i 37 38°C.

Centro: La potenza dell’anticiclone Nerone continua, in questa giornata il sole sarà prevalente, le temperature massime toccheranno i 38°C.

Sud: L’anticiclone Nerone comanda il tempo sulle regioni per cui la giornata trascorrerà con un cielo sereno e temperature massime fino a 35°C.

MARTEDI’ 22 AGOSTO

Nord: Anche questa giornata trascorrerà all’insegna di un ampio soleggiamento con cielo poco nuvoloso e temperature massime fino a 38 gradi.

Centro: Prosegue l’ondata di caldo africano dell’anticiclone Nerone per cui la giornata sarà soleggiata e con temperature massime fino a 37 38°C.

Sud: Nubi sparse sono attese in Sicilia e in Campania, qualche temporale sull’isola, sarà sereno altrove. Temperature massime fino a 36 gradi.

MERCOLEDI’ 23 AGOSTO

Nord: L’anticiclone Nerone continua a dominare il tempo con caldo intenso e picchi di 37 39 gradi, clima afoso e cielo in prevalenza sereno.

Centro: Clima ancora caldissimo con l’anticiclone Nerone. Giornata che trascorrerà con un ampio soleggiamento e temperature massime fino a 38°C.

Sud: L’anticiclone Nerone che comanda il tempo continua a imperversare. Giornata ancora una volta soleggiata ovunque e con temperature massime oltre i 34 – 36 gradi.

