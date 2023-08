Allerta gialla in cinque province per temporali

Caldo afoso con tanto di bollino arancione a Palermo ma piogge nella zona centrorientale della Sicilia con tanto di allerta gialla in cinque province. Questo in sintesi la situazione meteo per domenica 20 agosto.

Nello specifico su litorale tirrenico, litorale meridionale e zone interne cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata; sul litorale ionico cieli in prevalenza poco nuvolosi o parzialmente nuvolosi, salvo maggiore variabilità nelle ore centrali della giornata; sull’Appennino cieli in prevalenza poco nuvolosi, ma con nubi in aumento serale, fino a cieli nuvolosi o molto nuvolosi, foriere di deboli piogge. Venti moderati dai quadranti nord-orientali in rotazione ai quadranti nord-occidentali. Basso Tirreno e Mare di Sicilia poco mosso; Canale da poco mosso a mosso.

Allerta gialla in cinque province

La protezione civile regionale ha diffuso l’avviso 23231 per rischio meteo-idrogeologico ed idraulico. Allerta gialla per temporali in cinque province dell’isola. Interessate le zone centrorientali. Allerta gialla a Catania, Messina, Siracusa, Ragusa ed Enna.

Le precipitazioni vengono indicate come: “Da isolate a sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale ad evoluzione diurna, nella Sicilia centro-orientale, con quantitativi cumulati da deboli a localmente moderati specie a ridosso delle aree montuose tirreniche”.

Ancora bollino arancione a Palermo

Nuovo bollino arancione a Palermo. Lo dice l’avviso della protezione civile regionale 179 sul rischio incendi ed ondate di calore.

Nel capoluogo la temperatura massima percepita è di 36 gradi. Ancora bollino giallo a Catania e Messina con temperature più alte rispetto a Palermo: 39 e 38 gradi percepiti.

Nel resto d’Italia

Nord: Arriva la Heat Storm di Nerone, temperature che supereranno facilmente i 36-38 gradi su tante città. Il cielo si presenterà sereno.

Centro: Domenica sotto il segno infuocato dell’anticiclone Nerone. Giornata ampiamente soleggiata con temperature massime fino a 36 gradi.

Sud: Domenica molto calda con l’anticiclone Nerone, infatti se il sole sarà prevalente le temperature massime saliranno fin oltre i 33 gradi.

Lunedì 21 agosto

Alta pressione ancora protagonista in Sicilia anche per lunedì 21 agosto. Tempo stabile ed assolato ovunque. Nello specifico su litorale tirrenico e litorale ionico cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento serale; sul litorale meridionale nubi in progressivo aumento con deboli piogge al pomeriggio.

Rasserena in serata; sull’Appennino cieli inizialmente poco nuvolosi ma con nuvolosità, talora compatta, nelle ore centrali della giornata con associate deboli piogge. Rasserena in serata; sulle zone interne cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata. Venti moderati dai quadranti nord-orientali in rotazione a settentrionali; Zero termico nell’intorno di 4000 metri. Basso Tirreno e Mare di Sicilia poco mosso; Canale mosso.

Nord: Anticiclone Nerone sempre più potente pertanto se il sole sarà prevalente le temperature massime saliranno fino a raggiungere i 37-38°C.

Centro: La potenza dell’anticiclone Nerone continua, in questa giornata il sole sarà prevalente, le temperature massime toccheranno i 38°C.

Sud: L’anticiclone Nerone comanda il tempo sulle regioni per cui la giornata trascorrerà con un cielo sereno e temperature massime fino a 35°C.

Martedì 22 agosto

Nord: Anche questa giornata trascorrerà all’insegna di un ampio soleggiamento con cielo poco nuvoloso e temperature massime fino a 38 gradi.

Centro: Prosegue l’ondata di caldo africano dell’anticiclone Nerone per cui la giornata sarà soleggiata e con temperature massime fino a 37-38°C.

Sud: Nubi sparse sono attese in Sicilia e in Campania, qualche temporale sull’isola, sarà sereno altrove. Temperature massime fino a 36 gradi.