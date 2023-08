Caldo da bollino giallo a Catania e Messina

Caldo ed afa nel weekend in Sicilia. L’anticiclone africano Nerone fa sentire la sua azione nell’isola per la giornata di sabato 19 agosto con temperature in aumento e bollino arancione a Palermo e gialla a Catania e Messina. Massime “nette” previste tra i 31 ed i 35 gradi.

Dal punto di vista meteo, un campo di alte pressioni abbraccia l’isola garantendo tempo stabile ed assolato ovunque.

Nello specifico su litorale tirrenico, litorale ionico e sull’Appennino cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata; su litorale meridionale e zone interne cieli in prevalenza poco nuvolosi o parzialmente nuvolosi, salvo maggiore variabilità nelle ore centrali della giornata.

Venti deboli settentrionali in attenuazione e in rotazione a orientali. Basso Tirreno da quasi calmo a poco mosso; Canale e Mare di Sicilia poco mosso.

Bollino arancione a Palermo

Sarà un weekend piuttosto caldo nell’isola con conseguente bollino arancione a Palermo e giallo a Catania e Messina previsto per le giornate di sabato 19 e domenica 20 agosto.

Lo dice l’avviso 178 della protezione civile regionale sul rischio incendi e ondate di calore. Nella nota viene indicata una temperatura massima percepita di 36 gradi a Palermo (fino a ieri bollino giallo). Temperature percepite più elevate a Catania (39 gradi) e Messina 38 ma “solo” bollino giallo per i due capoluogo. Tale situazione dovrebbe replicarsi anche per domenica.

Le temperature salgono ancora

Nuovo rialzo delle temperature in Sicilia. Massime previse tra i 31 ed i 36 gradi. Parliamo di valori netti e non percepiti. Previsti 32 gradi ad Agrigento, 36 a Caltanissetta, 32 a Catania, 32 ad Enna, 33 a Messina, 31 a Palermo, 34 a Ragusa, 33 a Siracusa, 33 a Trapani.

Nel resto d’Italia

Nord: L’anticiclone africano Nerone si rinforza ulteriormente e così se il sole sarà prevalente, le temperature massime toccheranno i 38°C.

Centro: L’anticiclone Nerone diventa ancora più caldo e così oltre al sole che sarà prevalente le temperature massime saliranno fino a 37 38°C.

Sud: Dominio incontrastato dell’anticiclone africano Nerone. In questa giornata farà più caldo mentre il cielo si presenterà poco nuvoloso.

Domenica 20 agosto

Un campo di alte pressioni abbraccia la Sicilia garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. Su litorale tirrenico e litorale ionico cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata; sul litorale meridionale cieli inizialmente poco nuvolosi ma con nuvolosità, talora compatta, nelle ore centrali della giornata con associate deboli piogge. Schiarisce in serata; sull’Appennino e zone interne cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento serale.

Venti deboli settentrionali in attenuazione e in rotazione ai quadranti nord-occidentali. Basso Tirreno e Mare di Sicilia poco mosso; Canale da poco mosso a mosso.

Nord: Arriva la Heat Storm di Nerone, temperature che supereranno facilmente i 36 38 gradi su tante città. Il cielo si presenterà sereno.

Centro: Domenica sotto il segno infuocato dell’anticiclone Nerone. Giornata ampiamente soleggiata con temperature massime fino a 36 gradi.

Sud: Domenica molto calda con l’anticiclone Nerone, infatti se il sole sarà prevalente le temperature massime saliranno fin oltre i 33 gradi.

Lunedì 21 agosto

Nord: Anticiclone Nerone sempre più potente pertanto se il sole sarà prevalente le temperature massime saliranno fino a raggiungere i 37-39°C.

Centro: La potenza dell’anticiclone Nerone continua, in questa giornata il sole sarà prevalente, le temperature massime toccheranno i 38°C.

Sud: L’anticiclone Nerone comanda il tempo sulle regioni per cui la giornata trascorrerà con un cielo sereno e temperature massime fino a 36°C.