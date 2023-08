Due incendi sono divampati nella zona del Trapanese. Uno nel vallone che costeggia l’aeroporto di Birgi. Chiuso per il fumo l’aeroporto

Un secondo incendio nella zona di contrada Costa ad Alcamo. Qui i residenti hanno abbandonato le abitazioni. Le fiamme hanno investito un capannone.

Grave la situazione nel trapanese in questa domenica di grande caldo.

La strada statale 119 “Di Gibellina” è temporaneamente chiusa ad Alcamo in entrambe le direzioni a causa di un incendio. Stanno intervenendo gli operai dell’Anas.

Stanno intervenendo i vigili del fuoco, i forestali e i carabinieri del comando provinciale di Trapani.

Incendio in un deposito di bevande a Milazzo

I vigili del fuoco di Milazzo sono intervenuti stamani per estinguere un incendio che ha coinvolto un deposito di bevande, nelle vicinanze dell’ospedale. In azione anche una squadra del distaccamento volontario di Villafranca, due autopompe, un autobotte e due pick-up con modulo antincendio.

E’ in corso la bonifica e la messa in sicurezza dei locali interessati dalle fiamme.

36 incendi in giro per l’isola

Sono 36 gli incendi in corso oggi in Sicilia in questa domenica di gran caldo. Per fronteggiare i roghi sono impegnati i forestali, la protezione civile e i vigili del fuoco su decine di fronti.

Tutti i fronti del fuoco

Quattro incendi sono divampati nell’Agrigentino a Cianciana in contrada Bissana, Calamonaci in contrada Canalicchio a Sciacca contrada San Calogero Isabella e Alessandria della Rocca in contrada Gabibbi. Nel nisseno a Mazzarino in contrada San Cono Sottano, a Niscemi lungo la strada provinciale 11, e a Santa Caterina Villarmosa in contrada Muleri.

Nel Catanese a Caltagirone contrada Croce, a Mascali, a Piedimonte Etneo in contrada Zappello di Campagna e in contrada Ven, a Castiglione si Sicilia in contrada Marchesa e in contrada Passo Siletta e a Linguaglossa in contrada Panella.

Nell’Ennese roghi a Pietraperzia in contrada Masseria Minniti, a Barrafranca in contrada Galati.

Nel palermitano fiammea Contessa Entellina in contrada Garcia, a Monreale nella zona di Santuario Tagliavia, a Monreale nel Lago Poma, a Santa Cristina Gela in contrada Pianetto, e nella zona di Giacalone.

Nel trapanese a Santa Ninfa in contrada Finestrelle, ad Alcamo in contrada Monte Bonifato, a Buseto Palizzolo, a Baglio Portelli, a Castellammare del Golfo in contrada Sarmuci, a Custonaci in contrada Frassino, a Erice in contrada Baglio, a Marsala in contrada Filippo a Poggioreale e a Salemi in contrada Monte Polizzo.

Infine nel messinese a Castell’Umberto in contrada Bivio Colamarco e a Librizzi in contrada San Sebastiano.