Incendio a Carini, droni in volo scovare i piromani in azione

Ignazio Marchese di

04/08/2023



A fuoco le sterpaglie che costeggiano la via Qualinella, in zona Bivio Foresta, a Carini. Le fiamme sono state segnalate intorno alle 14.











Sul posto per spegnere il rogo una squadra dei vigili del fuoco e una squadra della protezione civile. Quest’ultima sta fornendo assistenza anche con l’utilizzo di due droni, in volo non solo per mappare l’incendio ma anche per provare a scovare eventuali piromani in azione.

Al lavoro, per gestire la viabilità della zona, anche la polizia municipale e i carabinieri. Attivata anche la Soris, la protezione civile regionale. Alle 15.30 circa le fiamme sono state domate.

Danni incendi a Palermo, invio istanze al Comune entro 14 agosto

“Da oggi, dando seguito alla procedura avviata dal Dipartimento della Protezione civile della Regione siciliana, tutti i cittadini che hanno subito danni al proprio patrimonio edilizio, pubblico o privato, alle attività economiche e produttive, a causa degli incendi del 24 e 25 luglio, possono presentare apposita istanza compilando un modulo scaricabile tramite il sito del Comune di Palermo (www.comune.palermo.it) o recandosi presso gli Uffici dell’Urp”. E’ quanto si legge in una nota della Segreteria generale di Palazzo delle Aquile. “Si tratta – spiega il sindaco di Palermo Roberto Lagalla – di una prima fase ricognitiva utile a mappare i danni subiti dai palermitani a causa degli incendi dello scorso mese, per poi procedere ad una seconda fase che permetterà di ricevere dalla Protezione civile nazionale il risarcimento del danno che verrà eventualmente riconosciuto. Questa amministrazione, in sinergia con il governo regionale e nazionale, sta quindi lavorando per permettere ai cittadini di recuperare le perdite provocate dalle fiamme e stiamo già fornendo aiuto alle famiglie che hanno perso la casa, individuando soluzioni transitorie messe a disposizione dal Comune e attraverso una collaborazione con l’Agenzia dei beni confiscati, tutto questo ancora prima che venga dichiarato lo stato di emergenza nazionale”. In questa prima fase, i danni potranno essere documenti attraverso materiale fotografico, preventivi di spesa, fatture e altro genere di documento a disposizione del cittadino per dimostrare il bene o l’attività danneggiata dall’incendio. Le domande, complete della documentazione richiesta, dovranno essere presentate presso lo sportello del protocollo generale del Comune in piazza Pretoria, 1 o tramite invio con posta elettronica certificata (pec: protezionecivile@cert.comune.palermo.it), entro e non oltre le ore 23.59 del giorno 14 agosto 2023. Le schede pervenute oltre i termini di scadenza saranno prese in carico con riserva. La presentazione delle istanze e schede di ricognizione dei danni di cui al presente avviso non costituisce in alcun modo riconoscimento automatico di eventuali contributi o titolo per il risarcimento dei danni subiti a carico della finanza pubblica”.

Incendiati cumuli spazzatura per strada a Palermo

La raccolta dei rifiuti bloccata in questi ultimi giorni ha provocato piccole discariche a cielo aperto a Palermo. E come spesso accade si ripetono gli incendi di rifiuti. I roghi sono divampati in via Brunelleschi, in via Tiepolo, in viale Lazio angolo via Empedocle Restivo, in vicolo Giordano e via Decollati. I vigili del fuoco sono stati impegnati per ore a spegnere i roghi. Un incendio rifiuti anche in provincia di Palermo a Misilmeri in contrada Marraffa. La Rap, l’azienda che si occupa della raccolta dei rifiuti nel capoluogo, ha reso noto che per eliminare la spazzatura accumulata per strada dopo i problemi sorti nella discarica di Bellolampo per l’incendio che ha coinvolto l’impianto, ci vorrà almeno una settimana. (ANSA).

