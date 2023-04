Un incendio è divampato nei pressi della scuola Renato Guttuso di Villagrazia di Carini. Le fiamme hanno investito un’area nei pressi dell’istituto scolastico che è stato evacuato.

Sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza la zona ed evitato che il fuoco investisse il plesso scolastico.

Tantissimo fumo si è alzato e ha investito le abitazioni in zona. Indagini sono in corso per accertare le cause del rogo.

(foto il carinese)