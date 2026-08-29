Ha cercato di fermare l’incendio che stava distruggendo la sua campagna e minacciava la sua abitazione. Un uomo di Ciminna è rimasto gravemente ustionato. È stato soccorso dai vigili del fuoco e affidato alle cure del 118 che in ambulanza lo hanno trasportato a Ventimiglia di Sicilia dove c’era in attesa l’elisoccorso che lo hanno trasportato all’ospedale Civico nel reparto di Chirurgia Plastica. L’incendio è arrivato a minacciare le abitazioni in paese.

“L’aria è irrespirabile – racconta un residente – il paese è avvolto da una nube nera. Abbiamo tanta paura. La situazione è drammatica”.

Molto grave anche la situazione a Polizzi Generosa. Anche qui le fiamme hanno raggiunto il paese. “Sto facendo una ricognizione in paese e i danni sono davvero ingenti – dice il sindaco di Polizzi Generosa Gandolfo Librizzi”.

“Nelle Madonie nelle zona delle Petralia ci sono due autobotti della forestale e tutte e due guaste – dicono i soccorritori – Avremmo potuto fronteggiare le fiamme sin da subito. Ma non è stato possibile”.

“Farò una verifica sui mezzi presenti a Polizzi Generosa – dice la dirigente della Forestale Dorotea Di Trapani – Con tutti gli interventi che abbiamo avuto in questi mesi è possibile che i mezzi si possa guastare”.