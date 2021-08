Tanti residenti in lacrime per avere perso tutto

“E’ un disastro. Quello che sta succedendo a Gangi non si era mai visto. Sono andati in fumo aziende, fienili, case. Per ore avevamo n ragazzo disperso.

E’ drammatico quello che sta succedendo in queste ore nel mio territorio. E dobbiamo sempre registrare un colpevole ritardo nell’arrivo dei mezzi aerei.

Se fossero arrivati in tempo non saremmo qui in queste condizioni”.

Il sindaco di Gangi Francesco Paolo Migliazzo è in prima linea a gestire con i mezzi comunali le operazioni di spegnimento di quello che è tuttora un inferno. “Non è finita ci sono ancora grossi incendi che arriveranno fino a mare. E’ terribile – aggiunge – Una devastazione. I danno sono tantissimi. La pineta che si trova sotto il paese sta andando in fumo. Terribile. Davvero terribile”.

Mentre parla il primo cittadino dà indicazioni alle squadre comunali per rifornire i mezzi di acqua e cercare da terra per bloccare l’incendio che ancora minaccia il paese.

“Quello che abbiamo visto in queste ore è terribile – aggiunge – Non possono succedere queste cose. Non si può descrive la tragedia che abbiamo vissuto in queste lunghe ore. C’è chi ha perso tutto. Anni e anni di duro lavoro”.