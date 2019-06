Pare che sia stato un residente a dare fuoco alle sterpaglie del suo giardino

I telefoni alla sala operativa dei vigili del fuoco non smettono di squillare. Sono i residenti di via Tolomea a Mondello che vedono minacciate le ville dall’incendio divampato nella riserva di Capo Gallo.

Un fronte di fuoco esteso che sta impegnando i vigili del fuoco e i forestali che riescono a fronteggiare le fiamme. Per questo è stato richiesto l’invio di un canadair.

Tantissima la paura tra i residenti che vedono distintamente la coltre di fumo avvicinarsi alle abitazioni.

Secondo alcuni gruppi su Facebook ad innescare l’incendio qualcuno che ha dato fuoco ad alcune sterpaglie nel suo giardino in via Tolomea. Un incendio che non è riuscito più a controllare e che ha innescato il rogo sulla montagna di Mondello.