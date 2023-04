Un incendio è divampato questo pomeriggio in un appartamento in via della Repubblica a Monreale, al civico 32.

I residenti hanno avvertito quattro esplosioni e poi le fiamme visibili dalla strada. Dalle prime informazioni pare che le fiamme si siano sprigionate dalla cucina dell’abitazione e abbiamo investito anche la sala da pranzo.

Sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri di Monreale. Diverse le squadre impegnate nello spegnimento. Non ci sarebbero danni strutturali all’abitazione, né feriti.

I residenti sono riusciti a mettersi in salvo. La strada è stata chiusa al traffico creando non pochi disagi al traffico del centro alle porta di Palermo.