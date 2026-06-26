Un vasto incendio è divampato nelle ultime ore nella zona di Poggio Ridente, a ridosso della frazione montana di San Martino delle Scale. Le fiamme, alimentate dal vento e dalle alte temperature, hanno risalito rapidamente il costone roccioso, minacciando la fitta vegetazione mediterranea e alcune aree abitate della zona. La colonna di fumo denso, visibile da diversi punti di Palermo e dei comuni limitrofi, ha fatto scattare immediatamente l’allarme tra i residenti.

L’intervento della Forestale e dei mezzi aerei

Il Corpo forestale della Regione Siciliana e i Vigili del fuoco sono impegnati in un massiccio intervento per circoscrivere il fronte del fuoco. Date le caratteristiche del terreno, impervio e caratterizzato da forti pendenze che rendono difficile l’accesso via terra alle squadre antincendio, si è reso necessario l’invio immediato dei mezzi aerei. Gli elicotteri della flotta regionale antincendio della Forestale stanno effettuando continui lanci d’acqua per rallentare l’avanzata delle fiamme e proteggere le creste della montagna.

Operazioni di spegnimento e messa in sicurezza

Sul posto, a supporto dei mezzi aerei, operano diverse squadre a terra che stanno monitorando i punti sensibili e realizzando linee tagliafuoco per evitare che il rogo possa estendersi ulteriormente verso le abitazioni e i boschi circostanti. Le operazioni si preannunciano complesse e continueranno fino alla completa bonifica dell’area, al fine di evitare pericolosi focolai di riattivazione causati dalle correnti termiche.

Altro incendio a Bagheria

Altro incendio è divampato a Bagheria nella strada comunale Raiata. Anche qui sono impegnati i vigili del fuoco, i forestali e la protezione civile.