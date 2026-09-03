«Voglio esprimere il mio più sentito ringraziamento a tutto il personale addetto alla sicurezza, ai soccorritori e a quanti sono intervenuti tempestivamente durante l’incendio divampato al centro commerciale Conca d’Oro di Palermo. Di fronte a un evento di questa portata, le conseguenze avrebbero potuto essere ben più gravi. La prontezza, la professionalità e la lucidità dimostrate nella gestione dell’emergenza sono state fondamentali per tutelare l’incolumità delle persone». Lo dichiara l’assessore regionale alle Attività produttive Edy Tamajo. «Il mio plauso va a tutti coloro che, fin dai primi momenti, si sono adoperati per mettere in sicurezza le persone e l’area interessata. In circostanze come queste ogni minuto può fare la differenza e il corretto funzionamento della macchina dell’emergenza assume un valore determinante». «A tutti loro – conclude Tamajo – va la nostra gratitudine. Adesso occorre fare piena chiarezza sulle cause dell’incendio e lavorare, ciascuno per le proprie competenze, per accompagnare il centro commerciale, le attività presenti e soprattutto i lavoratori verso un rapido ritorno alla normalità».