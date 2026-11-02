Un incendio divampato in un lido all’Addaura a Palermo. Le fiamme stanno divorando la struttura in legno. L’incendio è certamente doloso visto che nella zona piove da ore.

Stanno intervento i vigili del fuoco per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza la zona.

Squadre di soccorso che da oggi sono impegnati per diversi danni provocati dal maltempo. Decine di alberi sono caduti sulle auto nelle borgate marinare dell’Addaura, a Mondello e nel capoluogo in via Empedocle Restivo e in via Ausonia.

Il vento ha divelto diverse lamiere e fatto cadere cornicioni dai palazzi. Disagi nella zona di via Imera dove l’acqua ha raggiunto il mezzo metro d’altezza.