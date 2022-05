Sul posto i vigili del fuoco

Fiamme e fumo al polo tecnico di via Ausonia a Palermo. Per cause in corso di accertamento in un terrazzino è andata in fiamme una poltrona. Il rogo divampato forze a causa di un mozzicone di sigaretta.

Sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza l’edificio. I dipendenti sono stati fatte evacuare a causa del fumo.

Nei giorni scorsi il guasto alle pompe

Non c’è pace per l’edificio dove i dipendenti si stanno occupando dei progetti previsti dal piano nazionale di ripresa e resilienza. Nei giorni scorsi l’edificio era stato chiuso per un guasto idraulico che aveva costretto alla chiusura dei bagni.

L’elettropompa guasta

“Il Comune di Palermo non ha nemmeno i soldi per riparare le elettropompe del Polo Tecnico di via Ausonia e il capo area è stato costretto ancora una volta a chiudere gli uffici tecnici mandando tutti i lavoratori in smart working con danni incalcolabili per i cittadini, i professionisti e l’edilizia che dovrebbe essere il volano del Pnrr. E molti altri uffici vivono situazioni simili e possono andare avanti solo grazie alla buona volontà dei lavoratori, l’ennesima dimostrazione di un Comune ormai allo sbando”. Lo dice Nicola Scaglione del sindacato Csa-Cisal.

Le richieste dei dirigenti

“Da tempo il capo area sollecita lo stanziamento delle somme necessarie alla sostituzione delle elettropompe – continua Scaglione – ma tutte le richieste sono rimaste inascoltate e oggi ci ritroviamo gli uffici senza acqua e quindi chiusi. I lavoratori sono stati messi quindi in smart working, peccato però che la giunta abbia recentemente e inspiegabilmente bocciato il regolamento per il lavoro agile proposto dagli stessi uffici. Il risultato è il caos e la paralisi delle attività di uno dei più importanti settori dell’economia palermitana”.