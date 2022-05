Un grosso cumulo di spazzatura è andato in fiamme questa sera in via Decollati a Palermo non distante dalla missione Speranza e Carità di Biagio Conte.

In questa strada vengono abbandonate quintale di spazzatura che non sono state raccolte in questi giorni difficili per la raccolta in città e questa sera sono state bruciate.

Sono intervenuti i vigili del fuoco che stanno spegnendo il rogo. In queste ore Comune di Palermo e Rap stanno cercando un’intesa per scongiurare l’ennesima emergenza rifiuti nel capoluogo.

L’ordinanza sindacale del 2 maggio 2022, ha autorizzato la partecipata di piazzetta Cairoli a sversare all’interno della terza vasca bis. Un incontro definito “positivo” da entrambe le parti, con l’assessore Sergio Marino che ha annunciato un nuovo incontro per domani mattina.

La Rap, l’azienda fa sapere che, almeno per il momento, “l’impianto di Bellolampo non chiude. Si sta valutando il percorso migliore e più rapido per superare emergenza”. Segnali distensivi dopo che, nelle scorse ore, l’amministratore unico Girolamo Caruso aveva paventato addirittura l’ipotesi di dimettersi.

Sul tavolo delle trattative, rimane da sciogliere il nodo legato alla richiesta di autorizzazione, fatta dai vertici della Rap di poter sversare parte dei rifiuti all’interno del piazzale. La terza vasca bis da sola non basta e, sul fronte della settima e della quarta vasca, c’è ancora da attendere qualche mese.