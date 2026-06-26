Gli agenti della V sezione della squadra mobile, hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare, del gip, nei confronti di 4 palermitani, rispettivamente di 34, 48, 52 e 61 anni. In particolare, nei confronti dei primi due è stata disposta la custodia cautelare in carcere, nei confronti del terzo la custodia domiciliare e, nei confronti dell’ultimo, gli obblighi di dimora e di presentazione alla pg.

Nell’ordine, il 34enne dovrà rispondere del reato di incendio, estorsione e ricettazione, il 48enne di incendio, il 52enne di ricettazione ed il 61enne di incendio. Le indagini sono partire dopo l’incendio doloso alla Farmacia Alcolica in via Alloro del 19 agosto 2024.

Determinanti sono stati i sistemi di videosorveglianza. E’ stato mappato il percorso compiuto, la notte dell’incendio, dalla vettura con a bordo gli autori e, intercettando i dialoghi dei presunti responsabili. Per quanto riguarda l’incendio del pub, gli investigatori ritengono che il “mandante” ed istigatore dell’atto incendiario sia il 61enne, ex socio dell’attività commerciale, che avrebbe voluto vendicarsi.

Ad occuparsi di appiccare le fiamme sarebbe stato il 34enne che si sarebbe avvalso della manovalanza del 48enne, autore materiale dell’incendio.

In relazione a questa ricostruzione, la polizia giudiziaria ha ottenuto importanti riscontri connessi alla visione delle telecamere di sorveglianza di esercizi limitrofi, al ritrovamento ed al sequestro di abiti corrispondenti a quelli utilizzati la sera dell’incendio, a particolari somatici immortalati dalle citate telecamere ed alla captazione di importanti dialoghi telefonici.

In corso d’indagine sono emerse responsabilità del 34enne anche in relazione ad altro fatto reato, la commissione di una estorsione con il cossidetto “cavallo di ritorno”, compiuta ai danni di una cittadina palermitana a cui era stata rubata l’autovettura, “restituita” soltanto dopo il pagamento di una somma estorsiva. La vettura era stata “acquistata” o comunque ricevuta dal 34enne e dal 52enne motivo per cui dovranno rispondere del reato di ricettazione.