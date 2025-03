Un incendio è divampato in un appartamento in via Quintino Sella a Palermo. Stanno intervenendo i vigili del fuoco.

Il fumo intenso che esce dall’abitazione è visibile da ogni parte della città. L’edificio è stato evacuato per consentire un intervento in sicurezza.

Le fiamme sono divampate da un gazebo esterno e si sono propagate all’interno.

L’incendio è divampato in un appartamento al quarto e ultimo piano di un palazzo tra via Quintino Sella e via Gaetano Daita. L’appartamento è adibito a museo e non sono state trovare persone all’interno dai vigili del fuoco.

I residenti degli altri appartamenti sono state evacuate dai pompieri e non risultano feriti. L’incendio è stato domato e si sta procedendo a stabilire le cause e la bonifica.