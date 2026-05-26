Un incendio è stato appiccato davanti a una saracinesca in un’agenzia immobiliare a Palermo. Nel corso dei sopralluoghi della polizia sono state trovate tracce di benzina e la saracinesca annerita. A differenza di Sferracavallo e Tommaso Natale niente bottiglie di plastica con bigliettini.

Ad essere presa di mira l’ingresso dell’agenzia immobiliare Tecnocasa di via Don Orione, a due passi da via Ammiraglio Rizzo, zona Fiera. Sull’episodio indaga la polizia che è intervenuta con la Scientifica per effettuare i rilievi.

Ad accorgersene, questa mattina, è stato un altro commerciante che ha il negozio vicino a quello preso di mira. Il titolare arrivato in agenzia ha chiamato i poliziotti che hanno acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza.

Per il momento non ci sono dettagli che lascerebbero pensare – come successo nelle ultime settimane tra Sferracavallo, Tommaso Natale e Isola delle Femmine – a un’intimidazione in piena regola, ma sicuramente l’episodio non potrà essere sottovalutato sino a quando i contorni della vicenda non saranno più chiari. Fondamentale sarà l’analisi dei video degli impianti che potrebbero aver ripreso il passaggio dei responsabili.
Decidi tu come informarti su Google.
Aggiungi BlogSicilia alle tue Fonti preferite. Quando cercherai una notizia, ci troverai più facilmente.
AGGIUNGI