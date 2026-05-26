Un incendio è stato appiccato davanti a una saracinesca in un’agenzia immobiliare a Palermo. Nel corso dei sopralluoghi della polizia sono state trovate tracce di benzina e la saracinesca annerita. A differenza di Sferracavallo e Tommaso Natale niente bottiglie di plastica con bigliettini.

Ad essere presa di mira l’ingresso dell’agenzia immobiliare Tecnocasa di via Don Orione, a due passi da via Ammiraglio Rizzo, zona Fiera. Sull’episodio indaga la polizia che è intervenuta con la Scientifica per effettuare i rilievi.

Ad accorgersene, questa mattina, è stato un altro commerciante che ha il negozio vicino a quello preso di mira. Il titolare arrivato in agenzia ha chiamato i poliziotti che hanno acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza.

Per il momento non ci sono dettagli che lascerebbero pensare – come successo nelle ultime settimane tra Sferracavallo, Tommaso Natale e Isola delle Femmine – a un’intimidazione in piena regola, ma sicuramente l’episodio non potrà essere sottovalutato sino a quando i contorni della vicenda non saranno più chiari. Fondamentale sarà l’analisi dei video degli impianti che potrebbero aver ripreso il passaggio dei responsabili.