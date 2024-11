Un incendio è divampato a causa della batteria elettrica di una bici che si trova parcheggiata nel balcone dell’abitazione. Le fiamme sono divampate nell’appartamento in via Giacomo Besio a Palermo al quarto piano. Le fiamme hanno danneggiano il balcone, il prospetto e parte della cucina e del bagno. Sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno spento il rogo ed evitato che le fiamme si propagassero alle altre stanze dell’appartamento.

Incendio in un’abitazione a Messina, salvate madre e figlia

Un incendio è divampato in un’abitazione di via Raffaele De Luca a Torre Faro, Messina. Le fiamme si sono sviluppate nel soggiorno mentre una donna e sua figlia dormivano.

Il tempestivo intervento dei Vigili del Fuoco

Svegliate dal rumore dell’incendio, le due occupanti sono riuscite a mettersi in salvo e a lanciare l’allarme. I Vigili del Fuoco del Comando di Messina, distaccamento Nord, sono intervenuti prontamente con un’autopompa serbatoio e un pick-up con modulo antincendio.

Danni all’abitazione e indagini in corso

L’intervento ha permesso di estinguere completamente le fiamme, che hanno causato danni ingenti all’abitazione, annerita dal fumo e dal calore. Sul posto anche i Carabinieri. Le operazioni di messa in sicurezza e bonifica si sono concluse intorno alle 10:00.

Incendio a Palermo

Una donna di 85 anni è stata salvata dagli agenti di polizia delle volanti e dei vigili de fuoco nell’incendio divampato in casa per un corto circuito. Le fiamme hanno danneggiato l’appartamento che si trova in vicolo Giuseppe Vitale nella zona di via Dante a Palermo.

I primi ad arrivare gli agenti di polizia e poi i vigili del fuoco che hanno iniziato a spegnere il rogo. La donna originaria di Petralia Sottana è stata soccorsa e affidata ai sanitari del 118 e portata in ospedale perché ha inalato il fumo provocato dall’incendio che è partito dal frigorifero.

I vigili del fuoco hanno spento l’incendio. I tecnici dovranno valutare l’agibilità dell’abitazione.