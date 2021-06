Vasto incendio nella zona di Brancaccio nei pressi delle bretelle dell’autostrada Palermo Catania. A prendere fuoco cataste di rifiuti accumulati nel tempo. La nube in città è altissima.

Sembra che insieme ai rifiuti oltre a materiale plastico ci possa essere combustibile. Il fumo è molto denso e sta creando disagi alla circolazione. Stanno intervenendo tre squadre dei vigili del fuoco. Le fiamme si sono alzate una decina di metri. A qualcuno è sembrato che fosse andato in fiamme un capannone o peggio un deposito di combustibile visto che il fumo era intenso e nero ed è andata avanti per diverso tempo ben alimentato.

Un altro grosso incendio di sterpaglie e spazzatura è divampato nella zona di Partinico. In questo caso stanno intervenendo due squadre dei pompieri.

L’Anas comunica che l’autostrada A19-dir (diramazione per via Giafar), a Palermo, il traffico è provvisoriamente bloccato in entrambe le direzioni a causa di un incendio che ha causato la presenza di fumo in carreggiata.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco e il personale Anas per ripristinare la transitabilità nel più breve tempo possibile.

