Le fiamme non sono ancora state domate

Vigili del fuoco, forestali e un elicottero sono impegnati da alcune ore in un incendio divampato nella collina in contrada Danigarci che si trova sopra Termini Imerese nel palermitano. Le fiamme non sono ancora state domate e stanno tenendo impegnate diverse squadre impegnate a contenere la devastazione di alcuni ettari di macchia mediterranea.

Diversi incendi la scorsa notte a Palermo e provincia

Diversi incendi si sono verificati la scorsa notte a Palermo e in provincia. I vigili del fuoco sono intervenuti per spegnere macchia mediterranea e sterpaglie in fiamme in via Tommaso Marcellini nei pressi di Corso Calatafimi, in via Ugo Spirito nella zona di Corso dei Mille e anche in provincia a Trappeto lungo la strada statale 187. L’intervento delle squadre antincendio ha evitato danni alle abitazioni e alle aziende.

Quattordici gli incendi in Sicilia

Sono stati 14 gli incendi oggi in Sicilia che hanno visto impegnati i vigili del fuoco, i forestali e i volontari della protezione civile. Tre ad Agrigento, tre a Catania, quattro a Messina, due a Palermo, uno a Ragusa e uno a Siracusa. Nel messinese nel capoluogo in contrada Cumia superiore, a Naso in contrada Gorna, a Reitano in contrada Casa Russo, a Castroreale in contrada Bafia. Fiamme nel catanese a Caltagirone in contrada Zotte e Casello scala, a Bronte in contrada Dagala Inchiusa, nell’agrigentino a Burgio in contrada Marco Lo Presti, a Naro in contrada Solfarati, e nel capoluogo in contrada Mendolito, nel palermitano a Termini Imerese e Marineo in contrada Stretto di Marineo, nel ragusano a Scicli in contrada Pisciotto e nel siracusano a Cassaro in contrada Cava Signore.

Scoppia incendio, distrutto bus Amat in viale Regione Siciliana

Un autobus dell’Amat della linea notturna N2 è stato distrutto da un incendio divampato intorno alle 4 del mattino di ieri, venerdì 16 agosto, in viale Regione Siciliana, tra via Altofonte e via Palmerino. Sono intervenuti i vigili del fuoco che in poco meno di due ore hanno domato il rogo che però ha reso inutilizzabile il mezzo.

A lanciare l’allarme è stato lo stesso conducente del bus.

Il dipendente dell’Amat infatti, mentre si trovava vicino alla fermata D’Anna, lungo la parallela della circonvallazione in direzione Trapani, si è accorto della presenza di fumo a bordo della vettura proveniente dal vano motore posteriore.

L’autista è immediatamente sceso e ha chiamato il 112 chiedendo l’intervento delle squadre Comando provinciale.

Una volta spente le fiamme i vigili del fuoco hanno ispezionato il mezzo – a bordo del quale non c’erano passeggeri – per chiarire l’origine del rogo, con ogni probabilità legato a un cortocircuito dell’impianto di aria condizionata. Il mezzo poi rimosso era stato acquistato 13 anni fa e rientrava in un lotto di circa 125 vetture che l’azienda conta di rottamare appena avrà a disposizione nuovi mezzi per il trasporto pubblico.