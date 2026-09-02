«Esprimo la mia piena vicinanza agli imprenditori, agli esercenti, ai lavoratori e alle loro famiglie coinvolti nelle conseguenze del grave incendio che ha colpito il centro commerciale Conca d’Oro di Palermo.

In queste ore la priorità resta la sicurezza e il completamento di tutte le verifiche necessarie. Desidero ringraziare i Vigili del Fuoco, le forze dell’ordine e tutti coloro che sono intervenuti e che continuano a lavorare per la messa in sicurezza dell’area.

Accanto all’emergenza di queste ore, dobbiamo però cominciare sin da subito a pensare alle conseguenze economiche e occupazionali. Dietro ogni attività che oggi rischia di rimanere ferma ci sono aziende, lavoratori, famiglie e anni di sacrifici. Le istituzioni devono essere presenti concretamente.

Per questa ragione convocherò un incontro con i soggetti interessati e con le strutture competenti dell’assessorato, per comprendere quali risorse e quali strumenti possano essere messi in campo nell’immediato per sostenere le attività colpite e contribuire a risollevare nel più breve tempo possibile questa importante realtà economica e occupazionale di Palermo.

Dobbiamo conoscere con precisione l’entità dei danni e i tempi necessari per la ripresa, ma allo stesso tempo dobbiamo farci trovare pronti. L’obiettivo è individuare ogni percorso concretamente percorribile per accompagnare imprese e lavoratori in questa fase di grande difficoltà.

Il Conca d’Oro rappresenta una realtà significativa per il tessuto commerciale e occupazionale della città. Il nostro impegno sarà quello di lavorare, ciascuno nell’ambito delle proprie competenze, affinché questa emergenza possa essere superata e le attività possano tornare operative il prima possibile».

Lo dichiara l’assessore regionale alle Attività produttive, Edy Tamajo.