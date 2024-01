Un incendio è divampato in casa innescato dalla coperta elettrica a Terrasini (Palermo). Un’ex insegnante di 71 anni prima di andare al letto voleva riscaldare il letto quando sono partite le prime scintille. Pochi istanti e le fiamme hanno avvolto la stanza da letto dell’appartamento in via Einaudi.

I soccorsi

I primi a darle una mano sono stati alcuni vicini che hanno lanciato l’allarme chiedendo l’intervento dei vigili del fuoco. Sono intervenute tre squadre che hanno spento le fiamme che hanno colpito principalmente il primo dei tre piani dell’abitazione che si trova al civico 2. Terminate le operazioni di spegnimento i vigili del fuoco, al termine del sopralluogo, hanno constatato i danni escludendo problemi di agibilità per l’appartamento. Non si registrano altri danni né feriti.

In via Einaudi sono arrivate anche le pattuglie dei carabinieri e un’ambulanza. L’ex insegnante in pensione, ancora sotto choc e leggermente intossicata a causa delle esalazioni sprigionate dalla combustione, è stata affidata ai sanitari del 118 e sottoposta alle prime cure direttamente in strada. Per lei fortunatamente non è stato necessario andare in ospedale ma è stata comunque costretta a trasferirsi temporaneamente da qualche familiare.

L’incendio a Partinico

Incendio nella notte a Partinico in via Ragona. Tre mezzi sono andati a fuoco per cause che sono ancora in corso di accertamento. Distrutti dalle fiamme due furgoni e un’auto, posteggiati. I proprietari sono tutti dello stesso nucleo familiare.

Ad intervenire i vigili del fuoco del locale distaccamento che sono intervenuti per domare le fiamme. I mezzi però sono andati pesantemente danneggiati. Ad indagare i carabinieri che stanno provando a capire anzitutto la matrice del rogo. Pare comunque che le indagini siano maggiormente dirette verso il raid doloso.

L’incendio a Gioiosa Marea

I carabinieri della stazione di Gioiosa Marea, collaborati dai militari della sezione radiomobile della compagnia di Patti, hanno arrestato la sera di mercoledì scorso – in flagranza di reato – un 63enne per il delitto di incendio.

Like this: Like Loading...