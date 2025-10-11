Ancora un incidente sull’autostrada Palermo Catania e il traffico chiuso. Un mezzo pesante ha preso fuoco in seguito a un incidente autonomo avvenuto al km 75,200, nel territorio di Polizzi Generosa, in provincia di Palermo.













Dalle ore 3:30 di stanotte, alcune squadre dei vigili del fuoco stanno intervenendo tra Tremonzelli e Irosa in direzione Catania. Il rimorchio in fiamme trasportava bottiglie, lattine e vario materiale. Il personale intervenuto, proveniente dai distaccamenti di Petralia Soprana, Termini Imerese e Brancaccio, ha domato l’incendio e, attualmente, sono in corso le operazioni di pulizia del manto stradale e rimozione della carcassa del rimorchio, da parte di personale specializzato.

L’autostrada è stata chiusa al traffico in direzione Catania per qualche ora per consentire le operazioni di soccorso e di messa in sicurezza. Adesso, una corsia è stata riaperta. Le cause del rogo sono in fase di accertamento.