Incendio alla periferia di Balestrate (Palermo). Ad andare a fuoco una baracca in alluminio. Fortunatamente al momento del rogo non c’era nessuno dentro, quindi non si registra alcun ferito.

L’allarme è scattato in contrada Arnao, zona di campagna al confine tra Balestrate e Partinico. Sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno spento l’incendio. Le fiamme sono state alimentate dalla presenza di legna. Sono intervenuti anche i carabinieri.