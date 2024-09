Un incendio è divampato in una discarica abusiva in contrada Margi a Partinico, nell’area artigianale. Sono intervenuti due squadre di vigili del fuoco del distaccamento di Partinico che hanno incontrato non poche difficoltà per riuscire a domare le fiamme. Nella discarica sono andati a fuoco non solo rifiuti ma anche scarti speciali come materiale edile e anche manufatti in amianto. Per questo motivo, una volta spento l’incendio, i vigili del fuoco hanno girato la segnalazione all’Arpa, l’agenzia regionale protezione ambiente, per gli adempimenti necessari.

Incendio a Tommaso Natale

Un incendio ha danneggiato la scorsa notte l’esercizio commerciale Kebab a Tommaso Natale. Le fiamme hanno provocato diversi danni alla panineria.

Sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno spento il rogo e hanno iniziato le indagini per accertare la causa dell’incendio. Pare dalle prime valutazioni che sia doloso, Sarebbero state trovate tracce di benzina. Le indagini sono condotte dalla polizia e sono state acquisite le immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona.

L’incendio a Pachino

Un incendio è scoppiato nel primo pomeriggio nell’area del Pta, presidio territoriale di assistenza di Pachino, nella zona sud del Siracusano. Secondo quanto emerso in una prima ricostruzione, le fiamme si sono originate nell’area esterna alla palazzina usata per assistere i pazienti in un punto in cui sarebbero stati accatastati alcuni materiali.

L’allarme

E’ stato il personale della struttura sanitaria a dare l’allarme, chiedendo l’intervento dei vigili del fuoco del comando provinciale di Siracusa e del distaccamento di Noto: i pompieri hanno provato a rallentare la marcia delle fiamme, alimentate dall’aria calda, riuscendo ad impedire che potesse attaccare la palazzina.

I danni e le indagini

Il rogo è stato domato, una parte della facciata risulterebbe annerita mentre gli agenti di polizia hanno avviato le indagini per risalire alle cause dell’incendio. Allo stato, non viene esclusa alcuna ipotesi, gli investigatori hanno sentito alcune persone allo scopo di ricostruire i momenti precedenti alla propagazione delle fiamme. Ci sono stati, comunque, dei momenti di apprensione, soprattutto quando un nube nera si alzata in cielo, forse perché c’era del materiale plastico.

Principio di incendio al Garibaldi di Catania

Nei giorni scorsi, un principio d’incendio si è verificato all’ospedale Garibaldi-Nesima messo sotto controllo dalla squadra antincendio aziendale, intervenuta durante la ricognizione ordinaria. Il piccolo focolaio si è sviluppato in un locale sgombro del seminterrato della Torre C, solitamente adibito a parcheggio, quindi ben distante dalle aree popolate dei pazienti, i quali non hanno sofferto alcun disagio.

I fumi persistenti dell’incendio, inizialmente attaccato dalla squadra antincendi dell’azienda ospedaliera e poi definitivamente domato dalle squadre dei vigili del fuoco giunte dal Distaccamento Sud e dalla Sede Centrale, hanno invaso i piani soprastanti destinati ad ambulatori.

A scopo precauzionale si è resa necessaria la loro parziale evacuazione, in collaborazione con il personale ospedaliero in servizio. “Al momento, dicono dai vigili del fuoco, non abbiamo notizia di persone infortunate o intossicate dai fumi dell’incendio”

