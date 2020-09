Intervento di forestale vigili del fuoco

Forestali e vigili del fuoco sono stati impegnati tutta la notte per spegnere un incendio divampato a Monte Grifone. La strategia è stata la stessa del rogo che ha distrutto la scorsa settimana appiccato sempre di sabato il bosco della Moharda ad Altofonte.

Più o meno alla stessa ora quando i mezzi aerei non potevano più sorvolare la zona sono state appiccate le fiamme su Monte Grifone, nella zona sud-est della città. L’incendio ha cominciato a svilupparsi poco dopo le 21.30 e ha preso vigore in poco tempo: era visibile da diverse zone della città. Il rogo ha divorato diversi ettari di vegetazione. Altri incendi sono divampati a Villafrati e Trabia. Anche in questo caso intervento dei vigili del fuoco e dei forestali.

Lo stesso giorno nel quale il sindaco, Angela De Luca, ha ribadito la necessità di rintracciare i responsabili del disastro della scorsa settimana, lanciando un appello.

“Chi sa qualcosa, chi ha un dubbio su chi possa essere o possano essere i responsabili, parli. Aiuti le autorità a fare arrestare chi ha distrutto per sempre il nostro bosco”.

E ieri sera un altro scempio, con il monte che sovrasta l’ingresso dell’autostrada Palermo-Catania in fiamme. “L’ennesimo disastro di una guerra dove stiamo perdendo il nostro bene più prezioso”, dicono dal WWf Sicilia Nord occidentale, pubblicando le foto del rogo, ancora una volta drammatiche.