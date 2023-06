Autista esce fuori dall’abitacolo e si mette in salvo

Un camion dei rifiuti danneggiato dalle fiamme mentre stava andando a scaricare la spazzatura. Era diretto nella discarica di Bellolampo per il quotidiano lavoro di smaltimento. Per cause in corso di accertamento il mezzo improvvisamente avvolto da fiamme e fumo mentre stava percorrendo viale Regione Siciliana all’altezza di via Evangelista Di Blasi.

Autista catapultato fuori

L’autista si è messo in salvo. Sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno spento l’incendio. Il traffico è andato in tilt. Si sono formate lunghe code. La sede stradale ristretta per consentire alle squadre di soccorso di potere intervenire.

L’altro incendio a settembre

Non è la prima volta che accade un episodio simile. Nel settembre scorso andò a fuoco un altro mezzo della raccolta rifiuti a Palermo di proprietà della Rap. Poco prima della mezzanotte, durante le attività di raccolta dei rifiuti a Palermo, un compattatore che da piazza Micca tramite la conigliera si dirigeva verso il quartiere Borgonuovo è andato in fiamme in via Giovan Battista Palumbo.

Autista e operaio in salvo

L’autista insieme all’operaio ha visto fuoriuscire del fumo all’altezza del parabrezza presumibilmente causato da un cortocircuito all’impianto elettrico della cabina. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la ditta a supporto dell’officina della Rap. Gli operai, avvertendo tempestivamente i vertici dell’azienda, si sono posti in condizione di sicurezza. La macchina di grosse dimensioni si è bloccata in prossimità di un cancello. Nelle prime ore del mattino il mezzo venne rimosso con il carroattrezzi e fu trasferito in autoparco a Brancaccio per le ulteriori verifiche.

L’incendio all’interno del cassone

Nel giugno scorso una bomboletta di liquido infiammabile ha provocato un incendio all’interno del cassone di un autocompattatore della Rap. I netturbini in servizio sono stati investiti dalle fiamme e solo per fortuna non hanno riportato alcuna bruciatura o ferita. È successo allo Sperone in via Sacco e Vanzetti. Gli operai della Rap in quel caso hanno preso l’estintore in dotazione al mezzo e hanno cercato di circoscrivere le fiamme. Nel frattempo un secondo collega ha chiamato i vigili del fuoco che sono arrivati con due mezzi e hanno completato lo spegnimento delle fiamme. L’autocompattatore è stato riportato in deposito per verificare i danni agli impianti.

