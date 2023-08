“In casi di emergenza come questo, i mezzi di soccorso sono purtroppo costretti a raggiungere il territorio con percorsi alternativi che certamente non fanno altro che allungare i tempi di percorrenza – aggiunge il sindaco – Come primo cittadino non posso che condannare gesti simili e mostrare tutta la mia vicinanza ai residenti che ogni anno si ritrovano in prima persona a combattere contro la scelleratezza di qualcuno.

Serve una riqualificazione della zona di Gibilmanna

È intento mio e della mia Amministrazione, la riqualificazione del territorio di Gibilrossa sul quale insieme ad alcune realtà associative abbiamo buttato le basi per sviluppare una progettualità in tal senso.

Provo sdegno ed amarezza, ma non abbasseremo la guardia affinché chi è colpevole di tali gesti possa essere assicurato alla giustizia e sarà mio interesse intervenire con le autorità preposte affinché si possano trovare delle soluzioni per ridare la giusta dignità al nostro territorio”.